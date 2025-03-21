Доля свободных офисов в Москве снизилась до минимума с 2018 года

По итогам 2024 года доля вакантных офисных площадей в Москве снизилась в годовом выражении на 2,4% и составила 5,2%. Это минимальный показатель с 2018 года. Об этом рассказала руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева, ее слова цитирует «Интерфакс».

Доля свободных помещений класса А сократилась на 5,2%, причиной стал большой спрос на офисы в премиальных районах Москвы. В категории B снижение доли вакантных площадей составило 1,1%. Стоимость аренды офисов класса А выросла на 10%, категории B — на 14%.

Объем сделок с офисной недвижимостью (покупка и аренда) возрос в годовом выражении на 2,3%, до 2 млн кв. м. Это лучший показатель с 2018 года, отметила Багреева.

Объем введенных в эксплуатацию офисных площадей увеличился в 2,3 раза, до 715,8 тыс. кв. м. При этом большинство новых помещений продали или сдали еще до конца строительства. Связано это с ростом деловой активности в Москве. Компании возвращают работников в офисы, расширяют бизнес и заполняют освободившиеся на рынке ниши.

По итогам третьего квартала 2024 года доля свободных площадей на офисном рынке Москвы составляла 5,5%.