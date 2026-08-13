ИИ забирает не рабочие места, а вакансии

Данные Стэнфордского института экономических исследований показывают, что ИИ пока не привел к существенной потере рабочих мест. Так, с 2022 года уровень безработицы в Великобритании среди наиболее подверженных влиянию ИИ работников вырос примерно на 0,77 п.п. — даже меньше, чем среди наименее подверженных групп, сообщает The Guardian.

Аналитики отмечают, что ИИ может быть фактором роста безработицы среди недавних выпускников. Однако, свою роль, вероятно, сыграли и такие факторы, как удаленная работа и прекращение чрезмерного найма персонала в период пандемии.

Но рынок труда все равно меняется. ИИ скорее меняет содержание работы и требования к сотрудникам, чем одномоментно уничтожает профессии. Так, работодатели сокращают часть рутинных задач, повышают производительность оставшихся сотрудников и все чаще ожидают от кандидатов навыков работы с ИИ. По данным ZipRecruiter, около 74% работодателей считают такие навыки преимуществом или обязательным требованием.

Особенно важным это может оказаться для молодых специалистов. Проблема не обязательно в том, что ИИ завтра заменит уже работающего сотрудника. Гораздо существеннее риск, что компания просто не станет нанимать следующего младшего специалиста: часть задач, которые раньше выполняли начинающие сотрудники, теперь можно автоматизировать. Поэтому ИИ способен не столько сокращать существующие рабочие места, сколько сужать вход на рынок труда и менять карьерные лестницы.

Это помогает объяснить тревогу молодых американцев. Согласно опросу Axios/Generation Lab, 27% людей в возрасте 18−34 лет считают, что они сами или кто-то из их знакомых потерял работу из-за ИИ. При этом 78% считают, что найти работу сейчас было бы сложно или очень сложно. Цифры отражают не только фактические увольнения, но и ощущение, что привычная модель экономического продвижения — образование, стабильная офисная работа, карьера и собственное жилье — становится менее надежной.

В России, по данным hh.ru, число вакансий для специалистов с навыками работы с нейросетями в 2025 году выросло в среднем вдвое. Особенно быстро рос спрос на ML- и AI-инженеров, промпт-инженеров и нейрокреаторов.