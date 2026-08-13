Вакантность в коворкингах Москвы превысила 20%

Совокупное предложение сетевых гибких офисов в Москве на конец июня достигло 10 894 рабочих мест. По итогам первого полугодия доля свободных мест превысила 20%, сообщила «Ведомостям» директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. За год показатель вырос на 182%, или на 12 п. п.

Похожие данные приводят другие консультанты. В IBC Real Estate подсчитали, что доля вакантных мест за год увеличилась на 12,4 п. п., до 20,1%, в Commonwealth Partnership (CMWP) — на 13 п. п., до 17,9%. По данным CMWP, общее предложение гибких пространств в столице выросло на 7,8%, до 455 800 кв. м. В Remain уточнили, что доля свободных сервисных офисов достигла 14,5%, прибавив за год 9,5 п. п.

С учетом несетевых операторов в Москве сейчас пустует примерно каждое шестое рабочее место, оценивает сооснователь Manufaqtury Андрей Кулагин. Годом ранее свободным было каждое 20-е место. Общее число незанятых рабочих мест он оценивает примерно в 10 тыс., или 69 350 кв. м.

При этом текущий уровень вакантности остается ниже максимума, наблюдавшегося в конце 2022 года (28,9%, или 14 326 рабочих мест), отмечает Акатова. Доля свободных помещений пока не критична и остается ниже уровней, которые рынок уже проходил ранее, считает директор по стратегии и продажам Pridex Spaces Елизавета Голышева.

Рост вакантности эксперты связывают прежде всего с оптимизацией бизнеса. Компании осторожнее относятся к переездам и дольше принимают решения. Кроме того, они сокращают занимаемые площади и выставляют освободившиеся метры в субаренду, что усиливает конкуренцию для гибких офисов.