Московский зоопарк выпустил мерч в честь дня рождения манула Тимофея

Московский зоопарк представил коллекцию футболок с манулом Тимофеем, которому накануне исполнилось шесть лет. Линейку мерча посвятили самым известным сюжетам, связанным с животным, которое за последние годы стало одним из главных символов зоопарка и героем социальных сетей.

В коллекцию вошли футболки с отсылками к сезонной «зажировке» манула, его суровому выражению морды и продолжающимся поискам пары. На одном из принтов Тимофей представлен как завидный холостяк с анкетой знакомств, на другом — как главный специалист по набору веса.

Особую популярность получили публикации сотрудников зоопарка о его сезонных изменениях веса. Каждую осень животное набирает массу перед зимой, а весной проходит так называемую разжировку. За этим процессом регулярно следят тысячи пользователей в социальных сетях.

Незадолго до дня рождения зоопарк сообщил, что Тимофей завершил очередную разжировку и снизил вес с зимних 6,5 кг до 3,7 кг. Таким образом, один из главных инфоповодов вокруг манула получил логичное продолжение в виде тематического мерча.

Отдельным элементом коммуникации вокруг Тимофея остаются поиски невесты. Сотрудники зоопарка продолжают искать подходящую самку манула для формирования пары, однако пока безрезультатно. Эта история также стала частью образа животного и регулярно используется в публикациях учреждения.

Манул Тимофей живет в Московском зоопарке с 2021 года, является официальным символом и изображен на его логотипе.