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18+
12.06.2025 в 11:37

Манул Тимофей из Московского зоопарка стал амбассадором «Пушистого клуба» от Х5

X5 Group взяла животное под опеку

Манул по имени Тимофей, ставший настоящей интернет-звездой благодаря своей выразительной внешности, стал лицом мобильного приложения «Пушистый клуб» от Х5 Group. Компания не только сделала животное амбассадором проекта, но и официально оформила над ним опеку.

В рамках сотрудничества изображение мордочки и лапы манула появилось в логотипе «Пушистого клуба» — экосистемы для владельцев домашних животных, запущенной в рамках программы лояльности «Х5 Клуб». Как заявляют представители компании, выбор пал на Тимофея благодаря его харизматичной внешности и широкой популярности в социальных сетях.

По словам сотрудников Московского зоопарка, манул уже давно привлекает внимание посетителей. Он родился в 2020 году в Новосибирске и с 2021 года живет в Москве. Его фотографии регулярно расходятся по соцсетям как мемы, а его имя стало своеобразным брендом внутри зоопарка.

Символическая интеграция дикого животного в коммерческое пространство продолжает тренд на «очеловечивание» брендов через амбассадоров не только среди инфлюенсеров, но и среди харизматичных представителей фауны. Подобный подход позволяет компаниям выстраивать эмоциональный контакт с аудиторией и одновременно поддерживать инициативы в сфере устойчивого развития и заботы о биоразнообразии.

Ранее X5 уже запускала кампании, связанные с экологической ответственностью, но проект с манулом стал первым кейсом, где животное стало визуальной и смысловой опорой бренда.

Компания также отметила, что участие в программе опеки животных — это не маркетинговый жест, а часть более широкой стратегии корпоративной ответственности. «Мы надеемся, что благодаря такому партнерству больше людей узнают о редких и уязвимых видах. Поддержка зоопарков и образовательных проектов о животных — важная часть нашей работы», — сообщили в Х5.

Московский зоопарк Х5 Клуб манул
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