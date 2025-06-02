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02.06.2025 в 12:00

Мошенники используют зубастых монстров Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов

Аферисты предлагают пользователям получить игрушку в подарок за отзыв

Игрушки в виде зубастых монстров Лабубу, популярные в России, стали использоваться в Telegram в качестве приманки для фишинга и привлечения пользователей в сомнительные схемы. Об этом РИА Новости рассказали в компании F6.

В рамках одной их схем Telegram-бот предлагает пользователю получить Лабубу в подарок за отзыв, для этого человеку нужно оставить свой контакт и ввести код, поступивший от Telegram. Код предлагается сообщить под предлогом учета человека как «уникального пользователя», а на самом деле он предоставляет мошенникам доступ в аккаунт в мессенджере.

Другая схема работает следующим образом: пользователю предлагают подписаться на определенные Telegram-каналы, чтобы якобы принять участие в розыгрыше Лабубу. Некоторые из таких каналов могут рекламировать мошеннические схемы.

Также некоторые боты и аккаунты в Telegram продают Лабубу, но после перевода денег покупателем, продавцы пропадают со связи.

Ранее сообщалось, что мошенники имитируют статьи в СМИ для рекламы фейковых инвестиционных проектов, а также используют данные о судебных делах для кражи аккаунтов на «Госуслугах».

Мошенники Лабубу
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