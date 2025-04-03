Мошенники имитируют статьи в СМИ для рекламы фейковых инвестпроектов

Кибермошенники начали использовать поддельные скриншоты или целые сайты, имитирующие публикации в известных СМИ. Ссылки из таких статей ведут на каналы в мессенджерах или сайты фейковых инвестиционных проектов. Пользователю предлагается быстро увеличить капитал и внести деньги на депозит. Об этом РИА Новости рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.

Жертва перечисляет средства, ее убеждают внести еще больше. И так продолжается, пока человек не заподозрит обман или у него не закончатся деньги. Кроме того, аферисты просят прислать фото документов, удостоверяющих личность, якобы для возврата вложенных средств. Полученные данные злоумышленники продают на теневых форумах или применяют в других криминальных схемах. В конечном счете аферисты пропадают со связи.

Мошеннические объявления размещаются в сообществах в соцсетях и группах в Telegram наряду с обычными новостями.

Ранее сообщалось, что кибермошенники выдают себя за владельцев салонов красоты и крадут данные россиянок.