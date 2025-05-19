Мошенники используют данные о судебных делах для кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Телефонные мошенники начали использовать информацию о судебных разбирательствах для получения персональных данных граждан, включая коды авторизации от портала «Госуслуги». Аферисты находят на сайтах судов открытые сведения, которые содержат фамилии, имена и отчества участников гражданских дел, а также предмет судебного разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

На основе полученной информации злоумышленники выходят на связь с потенциальными жертвами, представляясь сотрудниками судебных органов или других официальных структур. Под предлогом срочного участия в заседании, необходимости уточнения данных или угрозы неявки в суд они просят продиктовать полученный в СМС код — зачастую это код для входа в личный кабинет на «Госуслугах» или другой цифровой сервис.

В МВД отмечают, что подобная схема — очередной пример социальной инженерии, при которой злоумышленники манипулируют доверием граждан. Правоохранительные органы призывают граждан сохранять бдительность, не сообщать никому коды из СМС, поступающие от официальных сервисов, и проверять все полученные сведения на официальных ресурсах.

По данным Центробанка, в первом квартале 2025 года злоумышленники совершили 296,6 тыс. мошеннических операций почти на 6,9 млрд руб. Сумма почти соответствует среднему показателю потерь от действий аферистов за последние четыре квартала.