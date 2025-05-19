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19.05.2025 в 09:45

Мошенники используют данные о судебных делах для кражи аккаунтов на «Госуслугах»

В МВД предупредили о новой схеме обмана россиян

Телефонные мошенники начали использовать информацию о судебных разбирательствах для получения персональных данных граждан, включая коды авторизации от портала «Госуслуги». Аферисты находят на сайтах судов открытые сведения, которые содержат фамилии, имена и отчества участников гражданских дел, а также предмет судебного разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

На основе полученной информации злоумышленники выходят на связь с потенциальными жертвами, представляясь сотрудниками судебных органов или других официальных структур. Под предлогом срочного участия в заседании, необходимости уточнения данных или угрозы неявки в суд они просят продиктовать полученный в СМС код — зачастую это код для входа в личный кабинет на «Госуслугах» или другой цифровой сервис.

В МВД отмечают, что подобная схема — очередной пример социальной инженерии, при которой злоумышленники манипулируют доверием граждан. Правоохранительные органы призывают граждан сохранять бдительность, не сообщать никому коды из СМС, поступающие от официальных сервисов, и проверять все полученные сведения на официальных ресурсах.

По данным Центробанка, в первом квартале 2025 года злоумышленники совершили 296,6 тыс. мошеннических операций почти на 6,9 млрд руб. Сумма почти соответствует среднему показателю потерь от действий аферистов за последние четыре квартала.

госуслуги Мошенники интернет-мошенники
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