Monarch потеснил Nescafe на российском кофейном рынке

Бренд кофе Monarch стал лидером по продажам в торговых сетях, обогнав Nescafe. В целом спрос на растворимый и молотый кофе в магазинах растет, сообщает РБК со ссылкой на данные «Нильсен».

Так, первое место по продажам занял бренд Monarch, который выпускает в России подразделение нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE). По сравнению с 2023 годом он прибавил в рейтинге пять позиций. В натуральном выражении продажи Monarch в 2024 году выросли в 3,5 раза к прошлому году.

На втором месте оказалась марка Nescafe швейцарской компании Nestle. Год назад Nescafe был лидером рейтинга, но в 2024 он продемонстрировал снижение объемов продаж почти на 7% год к году. В пятерку самых продаваемых брендов вошли также чай Greenfield и кофе Jardin от ГК «Орими», а также MacCoffee от Food Empire Holdings.

По словам собеседника издания, последние годы бренды Jacobs и Nescafe делили первую и вторую строчку рейтинга. Успешный ребрендинг — одна из причин, почему Monarch смог опередить Nescafe по продажам, считает источник РБК на кофейном рынке. Другая причина — расширение ассортимента, в котором есть не только растворимый, но и молотый кофе. Nestle, в свою очередь, выпускает только растворимый кофе.

По данным GfK, в 2024 году кофе покупало 90% домохозяйств, эта доля стабильна. Чай покупает лишь чуть больше — 93% домохозяйств. Несмотря на цены на сырье, продажи кофе в рознице за 2024 год показали годовой прирост на 4,6% в натуральном выражении и на 13,9% в денежном выражении.

Кроме того, россияне начали чаще приобретать кофе навынос в стаканах объемом 550 мл. Потребление напитка в таком формате выросло на 35% за год.