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26.12.2024 в 11:50

Россияне стали чаще покупать «кофе с собой» в пол-литровых стаканах

Потребление напитка в таком формате выросло на 35% за год

Россияне начали чаще приобретать кофе навынос в стаканах объемом 550 мл. В уходящем году потребление напитка в таком формате выросло на 35% и заняло 20% всех заказов в крупных сетях, таких как One Price Coffee, Cofix, «Кофемания», Coffee Like, «Правда кофе» и других. При этом самым популярным в России остается вариант «кофе с собой» в стаканчиках на 350 мл, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование производителя кофейных стаканов ProstoKap.

Там предположили, что потребители делают выбор в пользу большего объема напитка из-за «удобства и экономичности». Один стаканчик объемом 550 мл заменяет два стакана по 250 мл, что выгодно как для покупателей, так и для бизнеса. В ProstoKap прогнозируют, что популярность напитка в формате 550 мл продолжит расти и в следующем году — как минимум на 23% в целом по рынку.

Москва возглавила список городов по потреблению кофе в стаканах объемом 550 мл благодаря высокой концентрации кофеен в столице. По прогнозу ProstoKap, в следующем году спрос на этот формат в Москве вырастет на 13%, в Санкт-Петербурге — на 35%. Ожидается, что такой вариант кофе с собой станет популярнее и в регионах — в среднем на 25%. В небольших и средних кофейнях объем 550 мл — редкий. Его доля не превышает 1%.

В октябре аналитики «Чек индекса» подсчитали, что продажи в России кофе с собой за год выросли на четверть. Число покупок увеличилось на 14%, а средняя медианная цена напитка — на 11%, до 195 руб. Отмечалось, что популярность кофе растет как у потребителей, так и у предпринимателей. На чашке напитка можно получать по 200−300% прибыли.

Кофе кофе навынос кофе с собой
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