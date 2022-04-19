Ozon запустил сервис коротких видео «Моменты»

Приложение Ozon пополнилось новым разделом «Моменты» — лентой, в которой пользователи и продавцы могут делиться своим контентом. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Как отметили в компании, новый раздел доступен пользователям Ozon в некоторых регионах, но в ближайшее время их увидит вся аудитория площадки. «Моменты» можно будет найти, нажав на центральную кнопку в нижней панели приложения.

Для продавцов маркетплейса «Моменты» станут дополнительным каналом продвижения товаров — в дополнение ко всем инструментам рекламной платформы Ozon.

Раздел можно будет использовать как дополнительную точку контакта с покупателями, а в будущем и привлекать блогеров для создания нативного контента, заявили в компании. Сейчас ленту тестируют около 200 продавцов.

Так, в «Моментах» роликам можно ставить лайки и подписаться на особо запомнившихся авторов. Пользователи мобильного приложения Ozon получат профиль в «Моментах», где они смогут поменять никнейм, загрузить фотографию, видеть созданный контент и следить за подписчиками.

Основным способом монетизировать контент станет добавление в видео ссылок на товары, причём их необязательно покупать — важно, чтобы товар продавался на площадке. При этом в Ozon подчеркнули, что будут и другие варианты монетизации, так как «Моменты» планируют постоянно обновлять.

В апреле монетизация будет доступна блогерам и авторам по предварительной заявке. На базе их опыта и обратной связи, инструмент масштабируют на всех пользователей — это произойдёт летом 2022 года, заверили в Ozon.

Для расчёта вознаграждения за контент Ozon планирует измерять разные показатели вовлеченности, такие как досматриваемость, конверсия в покупку и количество просмотров. На первоначальном этапе вознаграждение может достигать 80 тысяч руб. в месяц, в дальнейшем вилка увеличится.

«Моменты» предполагают и элементы геймификации для авторов — у них появится возможность получать задания от продавцов маркетплейса и зарабатывать через нативные интеграции. В поддержку авторов контента Ozon планирует инвестировать 1 млрд руб.

Евгений Ширинкин, руководитель социальной коммерции Ozon: Ozon — огромное сообщество продавцов и покупателей. 50 млн уникальных пользователей посещают Ozon каждый месяц. Они читают отзывы, ищут рекомендации, изучают видеообзоры на товары, а также делятся собственным мнением о купленном продукте. Мы считаем, что этому коммьюнити нужен контент не только про товары — поэтому приветствуем в «Моментах» полное разнообразие контента — о впечатлениях, важных жизненных моментах, стиле жизни пользователей, путешествиях — о чём угодно.

С апреля Ozon начал продавать баннерную рекламу на своих площадках сторонним рекламодателям. До этого маркетплейс разрешал размещать рекламу только своим продавцам.