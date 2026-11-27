Минэкономразвития предложило определить правовой статус сделок, которые автономные ИИ-агенты смогут заключать от имени пользователей, а также распределить ответственность за возможный ущерб от их действий. Такие положения содержатся в проекте Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ до 2036 года, с которым ознакомились «Ведомости».



Согласно документу, вместо самостоятельного поиска товаров на маркетплейсах пользователи смогут поручать эту задачу цифровым помощникам. Агенты будут сравнивать предложения, выбирать товары, заключать и исполнять сделки без необходимости подтверждать каждый шаг.

Правительству предстоит определить правила идентификации таких программ, их операторов и пользователей, а также установить, кто будет отвечать за возможные ошибки: покупатель, торговая площадка или разработчик ИИ-агента.



Использование автономных агентов предполагается тестировать в рамках экспериментального правового режима. Отдельные правила взаимодействия торговых платформ с внешними ИИ-помощниками, включая требования к доступу к данным, технической совместимости и безопасности, рабочая группа планирует разработать до 2030 года.

Распространение агентных покупок может изменить и рекламную экономику электронной торговли, считают эксперты. По мнению советника по ИИ компании «Яков и партнеры» Сергея Кобелева, рекламные бюджеты продавцов могут перемещаться с маркетплейсов на внешние платформы, через которые ИИ-ассистенты будут искать и выбирать товары. Среди потенциальных бенефициаров такого перехода эксперт называет «Яндекс» и «Сбер».



Ранее сообщалось, что 32% опрошенных россиян сократили расходы на покупки с помощью ИИ. Нейросети чаще помогают находить выгодные предложения, чем стимулируют импульсивные покупки.