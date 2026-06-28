Молодые россияне назвали зарплату мечты на старте карьеры

Россияне в возрасте от 18 до 24 лет считают, что достойная зарплата на начальном этапе карьеры должна составлять в среднем 83422 руб. в месяц. К такому выводу пришли эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Работы», опросившие 2 тыс. жителей страны ко Дню молодежи.

По мере профессионального роста ожидания по уровню дохода увеличиваются. Так, респонденты в возрасте 25−34 лет назвали комфортной зарплату около 117 тыс. руб. в месяц, участники исследования 35−44 лет — порядка 145 тыс. руб. После этого возраста ожидания постепенно снижаются.

Исследование также показало, что лишь 44% россиян работают по специальности, соответствующей полученному образованию. Еще 19% трудятся в смежной сфере, а 37% полностью сменили профессиональное направление.

При выборе работодателя молодые специалисты ориентируются не только на уровень дохода. Среди ключевых факторов они также называют возможности карьерного роста, удобный график, официальное трудоустройство и комфортную рабочую атмосферу.

Основными источниками информации о вакансиях остаются онлайн-платформы для поиска работы. Кроме того, заметную роль играют рекомендации знакомых, социальные сети и цифровые каналы работодателей.