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28.08.2026 в 13:40

Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН»

Пространство, где каждый может стать тем самым «Я» и «Ты», замедлиться и почувствовать момент

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Специально для жилого мультиквартала «СИТИДЗЕН» девелопера MR художник Миша Никатин создал работу City Life («Городская жизнь»): о городе, лете и любви. Лаконичный сюжет — пара на скамейке на фоне «СИТИДЗЕН» — в основе которого лежит идея баланса между динамикой мегаполиса и умиротворением природы. Подписи «Я» и «Ты» превращают частную сцену в универсальный диалог о том, что будущее важно, но по-настоящему ценно лишь «здесь и сейчас».

В продолжение идеи осознанной паузы девелопер MR установил в фойе большого зала кинотеатра «Художественный» фотокиоск с оформлением Миши Никатина. Здесь можно запечатлеть это мгновение и бесплатно напечатать фотографии, в дополнение отправив себе их цифровые копии. Фотокиоск «СИТИДЗЕН» доступен до 27 сентября.

Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН» Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН» Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН» Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН»

«СИТИДЗЕН» — проект девелопера MR. Мультиквартал будущего, место встречи природы и города, с собственной набережной и каскадом парков, в 3 минутах от станции метро «Тушинская». Квартал включает современные жилые дома, офисные здания, разнообразную коммерческую и социальную инфраструктуру, а также собственные образовательные комплексы со школами и детскими садами в окружении парков и водных объектов. «СИТИДЗЕН» напоминает: спокойствие не противоречит движению вперед. Достаточно вовремя замедлиться.

Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН» Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН» Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН» Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН» Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН» Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН»

Девелоперская компания MR успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России.

MR последовательно сотрудничает с культурными институциями с 2023 года в рамках стратегии Art & Culture. Среди стратегических партнеров MR: Большой театр, ГМИИ им. А.С. Пушкина, ММОМА, Cosmoscow, «ТОН-ЦЕНТР», Центр «Зотов», кинотеатр «Художественный» и другие.

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