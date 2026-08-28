Миша Никатин создал работу City Life для мультиквартала «СИТИДЗЕН»

Специально для жилого мультиквартала «СИТИДЗЕН» девелопера MR художник Миша Никатин создал работу City Life («Городская жизнь»): о городе, лете и любви. Лаконичный сюжет — пара на скамейке на фоне «СИТИДЗЕН» — в основе которого лежит идея баланса между динамикой мегаполиса и умиротворением природы. Подписи «Я» и «Ты» превращают частную сцену в универсальный диалог о том, что будущее важно, но по-настоящему ценно лишь «здесь и сейчас».

В продолжение идеи осознанной паузы девелопер MR установил в фойе большого зала кинотеатра «Художественный» фотокиоск с оформлением Миши Никатина. Здесь можно запечатлеть это мгновение и бесплатно напечатать фотографии, в дополнение отправив себе их цифровые копии. Фотокиоск «СИТИДЗЕН» доступен до 27 сентября.

«СИТИДЗЕН» — проект девелопера MR. Мультиквартал будущего, место встречи природы и города, с собственной набережной и каскадом парков, в 3 минутах от станции метро «Тушинская». Квартал включает современные жилые дома, офисные здания, разнообразную коммерческую и социальную инфраструктуру, а также собственные образовательные комплексы со школами и детскими садами в окружении парков и водных объектов. «СИТИДЗЕН» напоминает: спокойствие не противоречит движению вперед. Достаточно вовремя замедлиться.

Девелоперская компания MR успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России.



MR последовательно сотрудничает с культурными институциями с 2023 года в рамках стратегии Art & Culture. Среди стратегических партнеров MR: Большой театр, ГМИИ им. А.С. Пушкина, ММОМА, Cosmoscow, «ТОН-ЦЕНТР», Центр «Зотов», кинотеатр «Художественный» и другие.