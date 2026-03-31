Минцифры предложило создать платформу для переписки бизнеса и граждан с властями

В России может появиться государственная платформа для официальной электронной переписки между гражданами, бизнесом и государством. Соответствующая инициатива прописана в законопроекте о реформе почтовой отрасли, который подготовило Минцифры. Об этом пишут «Ведомости».

Документ предполагает создание электронной почтовой системы и цифровых почтовых ящиков, которые будут открываться через портал «Госуслуги». Оператором платформы станет назначенная правительством организация федеральной почтовой связи, вероятно, «Почта России».

Сервис фактически станет развитием уже существующих «электронных заказных писем», которые имеют юридическую силу бумажной корреспонденции. Новая система объединит разрозненные каналы доставки уведомлений и позволит направлять юридически значимые сообщения в едином цифровом контуре.

Ключевое изменение — обязательность подключения для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. При этом модель оплаты остается не до конца определенной: законопроект предусматривает как ежемесячную плату за использование цифрового ящика, так и тарифы за отправку отдельных сообщений.

Сообщения, отправленные через платформу, будут приравниваться к заказным письмам с уведомлением о вручении. При этом они будут считаться доставленными не только после открытия, но и спустя семь дней с момента размещения в цифровом ящике. В случае неуплаты доступ к нему могут приостановить, а данные — передать в налоговые органы как недостоверные.

Представитель Минцифры отказался комментировать инициативу. В «Почте России» также сообщили изданию, что не комментируют законопроект на данном этапе.

Эксперты отмечают, что инициатива может упростить документооборот и снизить долю потерянной корреспонденции, однако вызывает вопросы из-за сочетания обязательности и платности. Бизнесу предстоит интеграция с новой системой и дополнительные расходы, тогда как в европейских аналогах подобные сервисы для пользователей чаще остаются бесплатными.

Напомним, 25 марта Минцифры направило в правительство комплексный законопроект, нацеленный на модернизацию почтовой отрасли и доступность сервисов. Как уточняет пресс-служба ведомства, документ предусматривает «системные изменения» в работе почтового оператора.