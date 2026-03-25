Реклама на квитанциях, ПВЗ в отделениях: Минцифры предложило, как обновить «Почту России»

Минцифры направило в правительство комплексный законопроект, нацеленный на модернизацию почтовой отрасли и доступность сервисов. Как уточняет пресс-служба ведомства, документ предусматривает «системные изменения» в работе почтового оператора.

Проект вводит новые лицензионные требования для почтовых операторов: уставный капитал — не менее 5 млн руб., собственные средства — от 1 до 2 млрд руб., финансовое обеспечение рисков — от 100 до 200 млн руб. Срок действия лицензии устанавливается на 10 лет.

Законопроектом предлагается дифференцированная госпошлина за лицензирование почтовой деятельности на федеральном уровне — 100 млн руб., на региональном — 10 млн руб., на локальном — 1 млн руб. При этом «Почта России» освобождается от уплаты пошлины.

Согласно документу, маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, будут обязаны открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в почтовых отделениях или доставлять товары напрямую туда. Банкам запрещается взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи.

Проект вводит точное определение «посылки» — отправление весом до 20 кг. «Почта России» сможет привлекать сторонние компании для доставки коммерческих посылок и размещать рекламу на платежных документах, средства от которой пойдут на развитие сети.

Законопроект также закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. Она станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу.

Через электронную систему будут направляться платежные документы за коммунальные услуги в личные кабинеты на «Госуслугах». Для пенсионеров и граждан без учетной записи доставка бумажных квитанций сохранится, услуга останется бесплатной.

«Почта России» получит статус уполномоченной организации с доступом к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Также оператор сможет продавать безрецептурные лекарства в отделениях, а правительство определит перечень препаратов и условия реализации.

Комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат предлагается повысить с 1,17% до 1,5%, что позволит избежать убыточности этого вида деятельности для «Почты России». Минцифры отмечает, что граждане не пострадают, так как оплата комиссий лежит на Социальном фонде.

Ранее АКИТ и представители бизнеса через организацию «Опора России» попросили пересмотреть законопроект о реформе почтовой отрасли. В конце февраля стало известно, что власти обсуждали введение сбора в 3% с логистических операторов. Тогда отмечалось, что операторы должны будут выплачивать его от доходов за межрегиональную доставку посылок в специальный фонд. Сейчас в сообщении Минцифры о таком сборе не упоминается.