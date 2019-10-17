Минсельхоз поддержал новый законопроект о развитии российского виноделия

Министерство сельского хозяйства РФ поддерживает новый законопроект о виноградарстве и виноделии, который охватит все аспекты отрасли — от правил изготовления вина до введения системы господдержки его отечественных производителей, сообщает ТАСС.

Законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия, повторно внесён на рассмотрение в Госдуму 16 октября. Ведомство рассчитывает, что он будет принят до конца года.

Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства: Мы принципиально поддерживаем новый законопроект. Там есть определенные вещи, связанные с определениями и вопросом контроля качества вина от лозы до конечного продукта. Рассчитываем к новому году пройти второе чтение.

Законопроект о развитии российского виноделия вводит понятие «вино России» — это продукция, произведенная полностью из отечественного винограда. Авторы предложили обязать производителей верно указывать названия продукции и не путать «вино» и «виносодержащие напитки» с добавлением подсластителей и прочих ингредиентов. Из сферы действия законопроекта исключаются граждане, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также садоводы и огородники.

Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства. Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон.

Документ определяет формы господдержки виноделия. Предусматривается финансовая и имущественная поддержка субъектов виноградарства и виноделия, поддержка мероприятий обеспечения устойчивого развития виноградных насаждений, а также научно-исследовательской, научно-технической, инновационной и образовательной деятельности в области виноградарства и виноделия.

Господдержка будет оказываться продвижению на внутренний рынок и рынки иностранных государств винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории РФ винограда. Ранее Минсельхоз уже предлагал разрешить размещение наружной рекламы вин, произведённых в России, на территориях, где осуществляется их изготовление.

Предыдущая версия законопроекта прошла два чтения, но 10 октября Госдума отклонила его в третьем чтении. Документ не отражал состояние отрасли и потребовал новой редакции.