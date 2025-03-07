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07.03.2025 в 06:10

В России сократится параллельный импорт косметики и бытовой химии

В этой категории все больше самообеспечения

Минпромторг России до конца марта обновит перечень товаров для параллельного импорта. В частности, изменения коснутся сокращения доли косметики и бытовой химии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Романа Чекушова.

Он отметил, что проект приказа уже сформирован. Основной подход направлен на постепенное сокращение перечня товаров и брендов, которые будут включены в параллельный импорт. В первую очередь, из списка исчезнут товары, в производстве которых Россия добилась самообеспечения. «Это в первую очередь отрасли химической промышленности, косметика, бытовая химия», — уточнил замминистра (цитата по ТАСС).

Однако, в новый перечень добавят некоторые бренды. «Там будут и добавляться определенные бренды в части инвестиционного импорта — импорта для нужд наших промышленных предприятий, особенно с учетом реализации нацпроектов технологического лидерства, где что-то еще пока необходимо поставить», — рассказал Чекушов.

Ранее в министерстве отмечали снижение объема продукции, ввозимой по параллельному импорту, с $4 млрд до $3 млрд в месяц. Изменения произошли в сегментах одежды, обуви и электроники.

Косметика
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