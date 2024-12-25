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25.12.2024 в 06:10

Список товаров, разрешенных для параллельного импорта, будет обновлен в 2025 году

Количество брендов в списке постепенно сокращается

Министерство промышленности и торговли планирует обновить список товаров для параллельного импорта в первом квартале 2025 года. При этом позиции в списке будут сокращаться, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова.

Алиханов отметил снижение объема продукции, ввозимой по параллельному импорту, с $4 млрд до $3 млрд в месяц. Изменения произошли в сегментах одежды, обуви и электроники.

В ведомстве это связывают с развитием производств и появлением российских продуктов, которые получили признание у потребителей. Кроме того, меняется структура поставок — поставляется больше альтернативной продукции из дружественных стран.

Антон Алиханов:

Параллельный импорт — это инструмент, позволяющий преодолеть санкционное давление. Поэтому в случае возврата ушедших производителей на российский рынок или полного замещения иностранной продукции отечественной, либо продукцией из дружественных стран, потребность в этом механизме пропадет сама собой.

Напомним, в марте 2022 года вышло постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт. В список тогда вошли такие бренды, как Samsung, Apple, Dell, Mercedes-Benz, Land Rover, L’Oreal, NYX и Vichy. С тех пор он неоднократно корректировался: некоторые бренды добавлялись, а другие исключались. Последние изменения произошли в сентябре 2024 года, когда в него были включены автокомпоненты Kia и Hyundai.

параллейльный импорт
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