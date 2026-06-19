Минфин выступил против расширения налоговых льгот для производителей электроники

Минфин не поддержал инициативу Минпромторга по расширению налоговых льгот на производителей электронных компонентов, приборов, робототехнических комплексов и беспилотных систем. Об этом говорится в комментариях ведомства к проекту изменений в постановление правительства № 1310, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

В министерстве считают, что расширение перечня продукции, подпадающей под льготный режим, может привести к существенным выпадающим доходам внебюджетных фондов. По оценке Минфина, потери составят 13,05 млрд руб. в 2027 году и 14,05 млрд руб. в 2028 году.

В ведомстве отметили, что реализация инициативы потребует поиска дополнительных источников финансирования.

Подготовленный Минпромторгом проект определяет перечень электронной продукции, имеющей право на льготные ставки по налогу на прибыль и страховым взносам. Так, документ определяет ставку налога на прибыль на уровне 8% вместо базовой 25%, страховые взносы — 7,6% вместо стандартных 30%. Сейчас в перечень входят 32 категории продукции, включая компьютеры, телефоны, процессоры, принтеры и другую электронику.

Вопрос о расширении налоговых преференций для электронной отрасли обсуждается с 2022 года, когда аналогичные льготы были распространены на производителей электроники. По данным источников издания, Минпромторг предложил включить в льготный перечень дополнительную электронную, робототехническую и беспилотную продукцию во исполнение поручений президента.

Ранее правительство перенесло срок начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронной продукции с 1 сентября на 1 декабря 2026 года.