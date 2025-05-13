Минфин России рассматривает возможность снижения ставки НДС для общепита

Министерство финансов России готово обсудить введение пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания на уровне 3−4%, чтобы сократить случаи дробления бизнеса, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным и представителями «Деловой России».

По словам министра, уже достигнута договоренность о повышении порога выручки, при котором общепит освобождается от уплаты НДС, — с нынешних 2 млрд до 3 млрд рублей. Инициатива, как отметил Силуанов, готова к внесению в Госдуму и может быть рассмотрена в весеннюю сессию.

«Коллеги говорят: давайте сделаем для общепита пониженную ставку НДС в 3% с тем, чтобы не было желания дробиться. Такие факты есть, и мы видим, что крупные сети дробятся. Мы готовы рассматривать вопрос относительно 3% без вычета, может быть 3−4%, нужно более внимательно расчеты провести», — отметил министр.

На данный момент ставка НДС в России составляет 20%. При этом предприятия общепита освобождаются от уплаты налога, если выручка за год не превышает 2 млрд рублей, а на услуги общепита приходится не менее 70% от всего заработка.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России может считать дроблением бизнеса его разделение на несколько юридических лиц или индивидуальных предпринимателей для ухода от уплаты НДС при превышении дохода в 60 млн рублей.