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18+
13.05.2025 в 18:30

Минфин России рассматривает возможность снижения ставки НДС для общепита

Мера направлена на предотвращение дробления бизнеса

Министерство финансов России готово обсудить введение пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания на уровне 3−4%, чтобы сократить случаи дробления бизнеса, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным и представителями «Деловой России».

По словам министра, уже достигнута договоренность о повышении порога выручки, при котором общепит освобождается от уплаты НДС, — с нынешних 2 млрд до 3 млрд рублей. Инициатива, как отметил Силуанов, готова к внесению в Госдуму и может быть рассмотрена в весеннюю сессию.

«Коллеги говорят: давайте сделаем для общепита пониженную ставку НДС в 3% с тем, чтобы не было желания дробиться. Такие факты есть, и мы видим, что крупные сети дробятся. Мы готовы рассматривать вопрос относительно 3% без вычета, может быть 3−4%, нужно более внимательно расчеты провести», — отметил министр.

На данный момент ставка НДС в России составляет 20%. При этом предприятия общепита освобождаются от уплаты налога, если выручка за год не превышает 2 млрд рублей, а на услуги общепита приходится не менее 70% от всего заработка.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России может считать дроблением бизнеса его разделение на несколько юридических лиц или индивидуальных предпринимателей для ухода от уплаты НДС при превышении дохода в 60 млн рублей.

ФНС Минфин Антон Силуанов Налоги НДС налогообложение
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