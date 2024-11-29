ФНС предостерегла компании от дробления бизнеса для экономии на НДС

ФНС России может рассматривать как новый критерий дробления разделение бизнеса на несколько юрлиц или индивидуальных предпринимателей для избежания уплаты НДС, когда порог дохода превышает 60 млн руб. Об этом сообщил замначальника контрольного управления ФНС Константин Новосёлов, его слова приводят «Ведомости».

Представитель налоговой отметил, что если на бумаге существуют два юрлица, каждое из которых получает выручку до 60 млн руб., но суммарно по группе лиц доход превышает 60 млн руб., то бизнес должен платить НДС по ставке 5%. Для определения налоговых обязательств ФНС рассматривает группу как единое целое.

С 2025 года бизнес, чей прогноз по доходам на будущий год превышает 60 млн руб., должен будет перевести деятельность на одно лицо или соответствующим образом поменять организационную структуру, позволяющую исчислять НДС по новым правилам.

Летом был принят пакет налоговых поправок, согласно которым компании и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую налоговую систему, с доходом больше 60 млн руб. в год будут платить НДС. Бизнес сможет оплачивать налог по общей ставке 20% (10 и 0% в отдельных случаях) или по сниженной (5% при доходах до 250 млн руб. и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн руб.).