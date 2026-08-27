«Милти» взяла под управление сервис заказа рационов по подписке GrinDin

Производитель и продавец готовой еды «Милти» стал управлять сервисом заказа готовых рационов по подписке GrinDin. В публичной оферте сервиса и чеках клиентов в качестве продавца и получателя платежей указано ООО «Милти». Компания также подбирает сотрудников для GrinDin. В службе поддержки сервиса журналисту Shopper’s, обратившемуся в качестве покупателя, подтвердили переход управления к «Милти».

Сервис GrinDin основали в 2011 году бывший руководитель поискового направления Mail.ru Group и разработчик Rambler Владислав Шабанов и его жена Алиса Шабанова. GrinDin работает в Москве и Московской области. В 2025 году выручка ООО «Грин-дин» выросла на 12,6%, до 242,2 млн руб., а чистая прибыль составила 9,06 млн руб.

Летом GrinDin временно приостанавливал доставку рационов: по словам клиента сервиса, поставки не осуществлялись с начала июня по 20 июля. В компании объясняли перерыв переездом производства. Сейчас блюда готовят на отдельной площадке на Краснопресненской набережной в Москве. При этом товарные знаки «Гриндин» и GrinDin по-прежнему зарегистрированы за ООО «Грин-дин».

По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, доля GrinDin на рынке готовых рационов в 2025 году составляла около 2,5%, а стоимость бизнеса он оценил в 100−120 млн руб. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что «Милти» может усилить свои позиции в сегменте за счет лояльной аудитории GrinDin с доходами среднего уровня и выше, однако компании важно сохранить качество сервиса и корректно информировать клиентов о смене оператора.