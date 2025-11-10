Микроблогеры заработали более 990 млн рублей на платных Telegram-каналах

С апреля по сентябрь 2025 года количество авторов с аудиторией до 500 подписчиков, зарабатывающих на монетизации контента в Telegram, выросло на 46% — с 5,7 тыс. до 8,3 тыс. человек. Пик активности микроблогеров по заработку на контенте пришелся на август-сентябрь 2025 года. Об этом говорится в исследовании платформы Tribute (отчет есть в распоряжении Sostav).

Основным источником дохода для микроинфлюенсеров остаются платные подписки на закрытые Telegram-каналы. Этот инструмент используют более 10 тыс. микроинфлюенсеров, совокупный доход которых превысил 990 млн руб. Средняя стоимость подписки составляет 580 руб.

На втором месте по популярности — донаты от подписчиков. Более 5,5 тыс. авторов получили таким образом свыше 160 млн руб. Средний размер добровольного перевода составил 926 руб.

Продажи цифровых продуктов, таких как консультации и онлайн-курсы, обеспечили микроинфлюенсерам более 16 млн руб. совокупного дохода. В среднем авторы продавали свои продукты по цене 1453 руб.

Физические товары, включая авторский мерч и одежду, стали менее распространенным направлением монетизации. Этим заняты около 130 авторов, которые заработали более 5,5 млн руб. при среднем чеке 1961 руб.

Исследование показало, что Telegram становится площадкой, где даже небольшие сообщества способны приносить стабильный доход. Авторы строят финансово устойчивые модели взаимодействия со своей аудиторией, не полагаясь на бренды и рекламные контракты.

Данные Tribute основаны на анализе обезличенной информации более чем 50 тыс. авторов, сотрудничающих с платформой. В исследование не включены доходы от прямых рекламных интеграций.