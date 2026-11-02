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02.11.2026 в 08:00

Meta* урегулировала второй иск о зависимости подростков от соцсетей

Разбирательство — только часть многочисленных исков

Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) заключила соглашение с 18-летней жительницей США, которая обвиняла Instagram и Facebook (** обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ) в формировании зависимости от соцсетей и ухудшении психического здоровья. После урегулирования компания вышла из судебного процесса в Лос-Анджелесе, сообщает Reuters.

Meta* заявила, что урегулирование отдельных претензий — часть юридического процесса, и компания продолжит защищаться по другим делам. При этом соглашение не означает признания ответственности по всем обвинениям. Единственным ответчиком по делу осталась Snap. Ранее истица также урегулировала претензии к TikTok и YouTube.

Разбирательство стало частью серии исков, в которых пользователи и их семьи обвиняют технологические компании в разработке функций, способствующих компульсивному использованию соцсетей. По версии истцов, механики платформ могут приводить к проблемам с психическим здоровьем и расстройствам пищевого поведения.

Компании отвергают обвинения и продолжают оспаривать иски. Давление на индустрию усилилось после других судебных решений, включая дело в Калифорнии, где Meta* и Google были признаны виновными в халатности, а также решение суда Нью-Мексико, обязавшее Meta* выплатить $567 млн в фонд поддержки психического здоровья подростков.

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