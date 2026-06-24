YouTube урегулировал иск о вреде соцсетей для подростков

Принадлежащий Google видеосервис YouTube заключил мировое соглашение по иску, в котором утверждалось, что платформа негативно повлияла на психическое здоровье несовершеннолетнего пользователя. Детали не раскрываются, сообщает Reuters.

Иск был подан от имени 16-летнего подростка из Флориды. Согласно материалам дела, он начал пользоваться социальными сетями примерно в восемь лет, а позже у него развились компульсивное растройство, нарушения сна, тревога и депрессия

Помимо YouTube, ответчиками по делу выступают владельцы Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной), Snapchat и TikTok. Судебное разбирательство должно начаться 27 июля.

Незадолго до начала масштабного судебного процесса в Google подтвердили факт урегулирования спора, подчеркнув, что компания продолжает развивать инструменты родительского контроля и создавать продукты с учетом возрастных особенностей детей.

Представители истца, в свою очередь, заявили, что решение YouTube избежать рассмотрения дела присяжными имеет большое значение, но не повлияет на иски против других участников рынка.

Напомним, в судах Калифорнии рассматриваются тысячи исков, связанных с обвинениями в использовании механизмов, способствующих формированию зависимости у молодых пользователей. Компании отвергают обвинения и настаивают на том, что предпринимают меры для защиты детей и подростков в интернете.