ФНС раскрыла суду доходы Meta в России

Размер выручки Meta Platforms (бывшая Facebook) в России в 2020 году составил почти 40 млрд руб., следует из данных, которые получил мировой судья от Федеральной налоговой службы (ФНС) при рассмотрении дела о неудалении компанией запрещённого контента, пишет РБК со ссылкой на копии полного текста решений суда.

По данным издания, в документе представлена информация о доходах трёх юридических лиц. При этом названия двух компаний скрыты, а третья — зарегистрированная в Ирландии Facebook Payments International Ltd. В тексте постановления также приводится размер выручки каждого юрлица: 51 млн руб., 217,6 млн руб. и 39,6 млрд руб.

Суд запросил информацию о выручке Meta Platforms в межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 7, чтобы установить размер оборотного штрафа. 24 декабря 2021 года суд постановил взыскать с компании сумму в размере 1,99 млрд руб.

24 декабря 2021 года Мировой суд по Таганскому району оштрафовал Google на 7,2 млрд руб. по делу о неудалении запрещённого контента. Этот случай стал первым в России, когда оборотный штраф был наложен на IT-компанию. По данным ФНС, совокупная выручка всех юрлиц группы Google в России за 2020 год составила 144,4 млрд руб.