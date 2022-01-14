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14.01.2022 в 17:12

ФНС: Google заработала в России 144,4 млрд рублей

Это около 1,1% глобальной выручки Alphabet за 2020 год

Согласно постановлению мирового суда Таганского района Москвы, 24 декабря 2021 года на компанию Google в России наложен оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. IT-гигант повторно не ограничил доступ к противоправному контенту. Точные данные удалены, однако по мотивировочной части можно рассчитать, сколько Google зарабатывает в России — согласно подсчётам, совокупная выручка компании за 2020 год должна составить 144,4 млрд руб., сообщает РБК.

Данные подтверждаются сведениями Федеральной налоговой службы (ФНС) — ведомство предоставило по запросу суда информацию об итоговой стоимости услуг всех юрлиц группы Google. По данным ФНС, с учётом упраченного налога, они заработали 40,6 млн, 49,2 млрд, 95,2 млрд и 398,6 тыс. руб., которые составляют в сумме те же 144,4 млрд руб. При этом в тексте постановления не уточняется, за какой период получен этот доход.

Однако партнёр адвокатского бюро «А-ПРО» Антон Воробьёв полагает, что штраф рассчитан из оборота компании за 2020 год. Суд рассматривал дело более месяца и вынес вердикт в декабре 2021 года. Учитывая максимальный срок давности привлечения к ответственности по этому правонарушению (три месяца) и тот факт, что статья 13.41 введена в КоАП и начала действовать в 2021 году, речь не может идти о выявленных ранее повторных правонарушениях, пояснил Воробьёв.

В России Google представляет одно юридическое лицо — ООО «Гугл», оказывающее рекламные и маркетинговые услуги. Организация не может считаться полноценным представительством компании, которого требует новый закон «о призмлении». Выручка одного этого юридического лица почти вдвое меньше заявленной налоговиками суммы — она составляет 85,6 млрд руб. по итогам 2020 года. Однако российская ФНС обменивается данными с 79 государствами, включая Ирландию, в которой находится представительство Google в Евросоюзе, поэтому располагает сведениями о выручке компании, если российские клиенты сотрудничают напрямую с европейским хабом.

Глобальная выручка владельца Google — компании Alphabet — за 2020 год составила $182,5 млрд, что почти на 13% больше, чем за год до этого, приводит данные издание. Если предположения о 144,4 млрд руб. за этот период совпадают с действительностью, то российские доходы Google ($2 млрд по среднему курсу ЦБ) составили всего 1,1% всей выручки.

Google Alphabet
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