19.03.2026 в 08:00

Meta* переманивает популярных авторов из TikTok и YouTube

Для этого компания увеличит выплаты создателям контента на Facebook**

Meta Platforms* (признана экстремисткой и запрещена в России) запускает новую программу Creator Fast Track, чтобы привлечь больше авторов контента на Facebook (** соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta*, признаной экстремисткой и запрещенной в РФ) и усилить конкуренцию с TikTok и YouTube. Об этом сообщает TechCrunch.

Участникам с аудиторией от 100 тыс. подписчиков обещают ежемесячные выплаты до $1 тыс., а авторам с более чем 1 млн подписчиков — свыше $3 тыс.

Программа также дает ускоренный доступ к инструментам монетизации без стандартных требований по аудитории. Создатели смогут зарабатывать на коротких видео Reels, длинных роликах, а также фото и текстах, что сделает экосистему соцсети более привлекательной для креаторов.

Meta* подчеркивает, что делает ставку именно на видеоформат: около 60% всех выплат авторам приходится на Reels. В 2025 году компания выплатила создателям почти $3 млрд — на 35% больше, чем годом ранее, а число авторов с доходом свыше $10 тыс. выросло более чем на 30%.

Дополнительно платформа внедряет новые метрики: создатели смогут видеть доход за 1000 просмотров, понимать, какие просмотры монетизируются, и точнее выстраивать стратегию контента. Также ранее Meta* объявила, что обновила рекомендации, усилив приоритет оригинального контента.

