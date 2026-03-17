17.03.2026 в 13:20

Meta* намерена снижать охваты неоригинального контента

Авторы, публикующие такой контент, рискуют потерять возможность монетизации

Компания Meta (*признана экстремисткой и запрещена в РФ) обновила правила рекомендаций контента, подчеркнув приоритет «оригинальных» публикаций в Facebook и Instagram (обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, признаной экстремисткой и запрещенной в РФ). Платформа сообщила в своем блоге, что будет чаще продвигать материалы, созданные самими авторами или размещенные впервые с соблюдением прав.

Под «оригинальным контентом» понимаются видео и посты, снятые автором или правообладателем, а также новые эпизоды, клипы и трейлеры. Допускаются и переработанные материалы, если они существенно улучшены, например, дополнены комментариями, анализом или новым сюжетом.

В то же время Meta* будет снижать охваты неоригинального контента. К таким относятся перезаливы и перепечатки чужих постов. Под ограничения могут попасть и популярные форматы вроде простых реакций. Авторы, регулярно публикующие такой контент, рискуют потерять рекомендации и возможность монетизации.

По данным компании, такие меры уже дали эффект — просмотры и время просмотра оригинальных Reels заметно выросли во второй половине 2025 года.

Дополнительно Meta* тестирует новые инструменты защиты контента: они помогут авторам находить случаи копирования и выдачи себя за других пользователей через единую систему уведомлений. В 2025 году платформа уже удалила более 20 млн фейковых аккаунтов и сократила число жалоб на плагиат.

На прошлой неделе стало известно, что Meta* приобрела платформу для общения ботов Moltbook. Сооснователи сервиса Мэтт Шлихт и Бен Парр присоединятся к подразделению Superintelligence Labs. При этом компания проводит масштабную реорганизацию подразделений, занимающихся ИИ.

Meta
