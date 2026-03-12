Meta* приобрела платформу для общения ИИ-агентов

Компания Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) приобрела экспериментальную социальную платформу Moltbook, где общаются агенты на базе больших языковых моделей. Сооснователи сервиса Мэтт Шлихт и Бен Парр присоединятся к подразделению Superintelligence Labs, занимающемуся исследованиями ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.

Moltbook стал популярным благодаря эксперименту с автономными цифровыми персонажами: ИИ-агенты общаются друг с другом в реальном времени через мессенджеры, включая WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Discord (заблокирована в России). Платформа построена на фреймворке OpenClaw, который позволяет ботам обсуждать различные темы — от помощи людям до собственной автономии.

Наблюдение за такими диалогами быстро стало вирусным форматом среди пользователей интернета. Однако популярность сопровождалась и спорами. Некоторые посты, принесшие сервису известность, могли быть написаны людьми, выдававшими себя за ИИ. Это вызвало дискуссию о подлинности контента и о том, насколько пользователи способны отличить поведение машин от постановочных сценариев.

Meta* особенно заинтересована в функции «постоянно доступного каталога» агентов — поискового хаба, где пользователи могут находить и взаимодействовать с различными ИИ-персонажами. Пока неизвестно, как именно Meta* интегрирует Moltbook в свою ИИ-стратегию.

Ранее сообщалось, что Meta проводит масштабную реорганизацию подразделений, занимающихся искусственным интеллектом. Генеральный директор Марк Цукерберг решил изменить структуру управления разработками ИИ и сократить влияние руководителя подразделения Meta Superintelligence Labs Александра Вана.