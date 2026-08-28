Мердок может вновь объединить Fox и News Corp

Руперт Мердок может вновь попытаться объединить две части своей медиагруппы — Fox Corp и News Corp. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на рассекреченные судебные документы и видеозаписи слушаний по делу о наследовании бизнеса.

Мердок уже пытался объединить компании в 2022 году, однако тогда от сделки отказались после сопротивления инвесторов. Теперь судебные материалы свидетельствуют, что идея нового слияния может вернуться в будущем. На июньских слушаниях адвокат старшего сына Мердока заявил, что обсуждения возможного объединения компаний должны оставаться закрытыми, поскольку это «то, что еще может произойти в будущем».

Fox заявила Reuters, что упоминания в судебных документах относятся к потенциальному слиянию, которое рассматривалось в 2022 году, и что с тех пор переговоров между Fox и News Corp не было. News Corp поддержала это заявление.

Если компании все же объединятся, в одной структуре окажутся крупнейшие активы медиагруппы Мердока: телеканал Fox News, Fox Broadcasting, газеты Wall Street Journal, The Sun и New York Post, а также другие телевизионные и цифровые проекты.

Медиабизнес Мердока был разделен в 2013 году после скандала с прослушиванием телефонов в британских таблоидах. Более быстрорастущий телевизионный бизнес стал основой 21st Century Fox, а газетные активы вошли в News Corp. Позднее часть телевизионного бизнеса была продана Disney, а оставшиеся активы работают под брендом Fox Corp.

Ранее сообщалось, что сын Руперта Джеймс купил New York Magazine и Vox. Издание снова вернется в семью медиамагнатов.