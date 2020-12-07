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18+
07.12.2020 в 12:40

Футболка для диванного воина и подушка с пайетками. Студия Лебедева создала мерч для RT

В коллекцию также вошли маска и шоппер

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«Студия Артемия Лебедева» разработала юбилейный мерч телеканала RT, которому исполняется 15 лет. «Юбилей — явление редкое. Чтобы он по-настоящему запомнился, в празднование должны быть вовлечены и сторонники, и противники РТ. Тем более, у телеканала особый дар не оставлять равнодушных», — отмечают дизайнеры.

По их задумке, черный крест с пробоиной изображает контрпропаганду. «Дополненные стилизованным изображением рупора, они соединились в мощный и лаконичный образ, поддерживающий айдентику RT», — говорится на сайте студии. Крест и рупор образуют римскую цифру 15.

На камуфляжной футболке «для заслуженного диванного воина» можно разглядеть портреты политиков, например, Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главы российского МИДа Сергея Лаврова и официального представителя министерства Марии Захаровой.

В коллекцию вошли защитная маска, шоппер и подушка с двусторонними пайетками — как отметили в «Студии Артемия Лебедева», «РТ умеет показать ситуацию с двух сторон, и делает это блестяще».

Ранее Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию. Пользователи соцсетей раскритиковали дизайнера — он говорил, что «не участвует вообще ни в каких политических передрягах». Позже Лебедев объяснил, что был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.

Студия Артемия Лебедева Russia Today
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