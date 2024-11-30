Меню московских ресторанов переведут на арабский язык

В Москве предложили новую инициативу по привлечению туристов из ОАЭ и Катара. Для удобства гостей столицы меню всех ресторанов переведут на арабский язык, рассказал в своем Telegram-канале эксперт Александр Сысоев. Данный вопрос поднимался на встрече представителей общепита и московских властей.

Столицу России все чаще для посещения выбирают жители Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, большинство из них знают английский, но им было бы удобнее, если бы меню в столичных заведениях дублировалось на их родном языке.

Идею московские власти поддержали и даже готовы бесплатно предоставлять рестораторам данную услугу. Заниматься переводом будут арабисты-переводчики, нанятые мэрией.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что число арабских гостей в Москве в прошлом году превысило рекордные допандемийные годы.