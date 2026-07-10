«Мегамаркет» расширил возможности для новых продавцов и действующих партнеров

«Мегамаркет» расширил возможности для партнеров, которые переходят на безоперационные модели работы. Они получат бонусы на продвижение и повышенный кешбэк для покупателей.

При регистрации новые партнеры, а также продавцы, которые переходят на безоперационные модели, получают 10 000 бонусных рублей на продвижение. Их можно использовать для запуска рекламных кампаний в инструментах «Мегамаркета» — например, чтобы увеличить показы товаров и привлечь к ним дополнительное внимание покупателей.

Рекламные возможности площадки не ограничиваются размещениями внутри маркетплейса. «Мегамаркет» развивает партнерские интеграции, встроенные в пользовательские сценарии за пределами одной витрины. Такой подход позволяет работать не только с уже сформированным спросом на площадке, но и привлекать новую аудиторию на этапе выбора товаров.

Помимо рекламных инструментов, в программу поддержки входит специальный кешбэк для покупателей: «Мегамаркет» начисляет 10% повышенного кешбэка на товары участников программы. Это помогает ускорить первые продажи и поддержать развитие магазина без дополнительных затрат со стороны селлера.

Вместе с этим комиссия на «Мегамаркете» начинается от 4% в зависимости от категории товара. Изменения комиссий на маркетплейсе остаются одними из наиболее умеренных на рынке. Условия заранее определены для разных товарных категорий, поэтому продавцы могут точнее планировать экономику продаж и выбирать подходящую модель работы.

«Для продавца важно, чтобы старт на площадке был экономически понятным, а новый ассортимент быстрее и точнее находил своего покупателя. Поэтому мы компенсируем часть затрат на запуск: начисляем бонусы на рекламу, предоставляем повышенный кешбэк покупателям за счет площадки и сохраняем низкую комиссию», — отмечают в «Мегамаркете».

«Мегамаркет» последовательно развивает модели DBS (доставка силами продавца) и Click & Collect (самовывоз из магазинов). Эти форматы помогают партнёрам эффективнее управлять ассортиментом, логистикой и издержками. С конца 2025 года для продавцов, работающих по модели DBS, в личном кабинете «Мегамаркета» реализована интеграция со СДЭК, что позволяет осуществлять доставку заказов в пункты выдачи по всей стране.