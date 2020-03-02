«МегаФон» объявил тендер на 35 млрд рублей на обновление сети по всей стране

Компания «МегаФон» объявила о проведении тендера с начальной стоимостью 35 млрд рублей для обновления сети по всей стране, пишет издание «Коммерсант». Это закрытая закупка для выбора поставщика радиооборудования для модернизации сетей 2G, 3G и 4G, говорят источники издания.

Известно, что подрядчик должен будет обеспечить готовность сети к запуску 5G в конструкции, которая учитывает все существующие частоты. Наиболее вероятным победителем на рынке называют Huawei, которая, таким образом, в ряде регионов заменит Nokia.

В «МегаФоне» «Коммерсанту» подтвердили факт проведения тендера среди поставщиков решений радиосети для «закрытия текущих потребностей в оборудовании на территории России». Известно, что тендер был объявлен 28 января, а его итоги будут подведены 16 марта.

На данный момент компания сотрудничает со всеми крупнейшими вендорами оборудования. С лета 2014 года она работает с Huawei, в том же году подписала договор с Ericsson, а в марте 2015 года — семилетнее соглашение на строительство и обновление сети 4G с Nokia. Также компания ZTE недавно поставила «Мегафону» 700 базовых станций, чтобы обновить сеть в Челябинской области.

Отдельный тендер будет объявлен на закупку оборудования для 5G сетей от российских производителей. Ранее стало известно, что выпуском такой техники займутся компания «Глобалинформсервис» (ГИС) и концерн «Созвездие» (входит в ГК «Ростех»).