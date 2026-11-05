Подборка тендеров: Ozon, РЖД, «СберМаркетинг» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут видеоплатформа «VK Видео», РЖД, издатель компьютерных игр «Леста Геймс Эдженси», маркетплейс Ozon, фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», агентство «СберМаркетинг», музыкальный сервис «Звук», цифровая экосистема МТС и телекоммуникационная компания «Вымпелком». Сроки подачи заявок завершаются 10−23 ноября.

«VK Видео». Платформа проводит квалификационный отбор на право заключения договора и включения в реестр потенциальных поставщиков, которые будут создавать графические видеоролики. Цена лота — 80 млн руб.

Компания ждет заявок до 14:00 по московскому времени 23 ноября 2026 года и рассмотрит предложения до 22:00 по московскому времени 25 декабря того же года.

РЖД. Транспортная компания проводит конкурс на право заключения договора на оказание услуг в области информационной аналитики и маркетинговых исследований. Максимальная цена договора — 42,7 млн руб. с учетом НДС, размер обеспечения заявки — 2,1 млн руб.

Услуги включают мониторинг СМИ, подготовку дайджеста ключевых событий, обзоров российских и зарубежных изданий по теме развития ИТ и квантовых коммуникаций, а также обзоров новых сервисов, услуг, акций и тенденций в обслуживании пассажиров железнодорожного транспорта за рубежом, тенденций развития и текущей ситуации на рынке логистических и терминально-складских услуг.

Заявок ждут до 11:00 по московскому времени 18 ноября 2026 года.

«Леста Геймс Эдженси». Издатель компьютерных игр проводит тендер на создание и размещение вертикальных роликов на видеохостингах. Максимальная цена договора — 19,8 млн руб., с учетом всех налогов и расходов.

Услуги включают привлечение актера и создание для него аккаунтов на зарубежных платформах, а также создание и размещение информационных роликов на каналах, включая передачу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Окончание подачи заявок — в 11:00 по московскому времени 10 ноября 2026 года.

Ozon. Онлайн-ретейлер ищет BTL-агентство для Ozon Travel. Исполнителю предстоит оказывать организационные и сопутствующие услуги при подготовке и проведении конференций, выставок, бизнес-завтраков и других мероприятий в течение 2027 года.

Подать документацию для квалификационного этапа нужно до 18:00 по московскому времени 10 ноября. 16 ноября стартует основной этап тендера: выполнение тестового задания и подготовка коммерческого предложения.

Также онлайн-ретейлер ищет коммуникационное агентство для бренда работодателя Ozon fresh. Необходимо подписать соглашение о неразглашении и прислать заявку до 20:00 по московскому времени 17 ноября 2026 года.

«Биннофарм Групп». Фармацевтическая компания проводит открытый предварительный квалификационный отбор на оказание услуг по производству ТВ-роликов. В список каналов входят «Первый канал», «Россия-1», НТВ, ТНТ, СТС, «Пятый канал», «Рен-ТВ», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница» и другие.

Требования к участникам: наличие юрлица, зарегистрированного не менее трех лет назад, предоставление подписанного соглашения о неразглашении, наличие штатной продюсерской команды и опыта производства ТВ-роликов.

Срок подачи заявок для участия — до 12:00 по московскому времени 13 ноября 2026 года.

«СберМаркетинг». Агентство запрашивает предложения по проведению маркетингового исследования. Максимальный объем закупки — 500 интервью.

Заявку можно подать до 17:00 по московскому времени 11 ноября 2026 года. Подведение итогов — в 12:00 по московскому времени 30 ноября того же года.

«Звук». Музыкальный сервис изучает стоимость разработки визуальных концепций для проектов (анимация, разработка 2D- и 3D-графики, персонажей). К участию в анализе рынка приглашаются физлица, индивидуальные предприниматели и юрлица.

Предстоит разрабатывать визуальную концепцию и стилистическую направленность проекта, создавать скрипты, раскадровки, аниматики и moodboard-коллекции, 2D- и 3D-графику, заниматься motion design, работать со звуком, генерировать фото и видео с помощью искусственного интеллекта.

Срок начала оказания услуг — не ранее 1 января 2027 года. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года с момента его заключения.

Заявок ждут до 14:00 по московскому времени 11 ноября 2026 года. Итоги подведут в 23:59 по московскому времени 27 ноября того же года.

МТС и «ВымпелКом». Компании запрашивают первичные коммерческие предложения в рамках совместного проекта по выбору поставщика для реализации еженедельного мониторинга рекламных роликов и материалов по методологии CAWI (онлайн-опрос) на два года.

Подать предложение можно до 18:00 по московскому времени 16 ноября 2026 года.