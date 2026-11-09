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09.11.2026 в 14:30

Arena займется продвижением брендов Dr. Theiss на ТВ и в диджитале в 2027 году

Агентство, уже отвечающее за диджитал-продвижение брендов компании, возьмет на себя размещение рекламы на телевидении

Arena (группа АДВ ) выиграла тендер на полное медиаобслуживание немецкой фармацевтической компании «Др. Тайсс Натурварен Рус» в 2027 году. Агентство получило контракт на продвижение всех брендов компании в двух направлениях: фармацевтическом и средств по уходу за полостью рта. Об этом Sostav сообщили в агентстве.

В 2026 году Arena уже отвечает за цифровое продвижение портфеля Dr. Theiss. Новый контракт предусматривает сохранение этого направления и расширение сотрудничества за счет телевизионной рекламы.

Медийная поддержка охватит в том числе бренды «Долгит», «Геделикс» и «Лакалют» и другие. Кампании будут ориентированы на достижение бизнес-результатов и улучшение ключевых брендовых метрик, отметили в Arena.

Там добавили, что в рамках тендера команда агентства предложила гибкий подход к размещению рекламы на телевидении и в цифровых медиа с учетом задач отдельных брендов.

Елена Гарбарчук, директор по маркетингу «Др.Тайсс Натурварен Рус»:

Для нас важно обеспечить последовательную и эффективную поддержку всего портфеля брендов, учитывая особенности каждой категории и задачи бизнеса. В 2027 году мы рассчитываем на комплексный подход к работе с ТВ и диджитал-каналами, который позволит сочетать широкий охват аудитории с решением конкретных маркетинговых задач.

Руслан Самаев, генеральный директор агентства Arena:

В 2027 году мы расширяем нашу зону ответственности, объединяя экспертизу в диджитал и ТВ для комплексной поддержки портфеля брендов Dr. Theiss. Для нас важно не просто обеспечить качественное размещение, но и выстроить гибкую медиастратегию, которая учитывает специфику каждого бренда и помогает достигать конкретных бизнес-результатов.

ТВ Arena диджитал Dr. Theiss
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