Метавселенная Roblox пополнилась интеграцией от «МегаФона» 

«МегаФон» стал первым оператором мобильной связи, который интегрировался в мир игры SuperCity. Она представляет первый российский город, в котором собраны основные достопримечательности России. В интеграции «Мегафон» подчеркнул свое лидерство по скорости мобильного интернета и покрытию сети, а также продемонстрировал преимущества тарифов. Подробностями креаторы поделились с Sostav.

Игра выходит в метавселенной Roblox, задача игроков — пройти путь от обычного гражданина до мэра города, выполняя разные задания. Достигнуть этой цели помогут дополнительные способности, демонстрирующие преимущества тарифов «#БезПереплат» — опцию pre-5G, которая ускоряет мобильный интернет до 50%, и «МегаСилы».

«МегаФон» внедрил в SuperCity полномасштабную игру «МегаРаннер» и четыре квеста по сверхскоростному интернету с pre-5G, по итогам прохождения которых пользователи получают дополнительный рейтинг и бонусы в игре.

Игрокам предстоит:

измерить скорость интернета, чтобы в зоне слабого покрытия установить вышку «МегаФона»;

протянуть кабель высокоскоростного интернета на батискафе под водой;

пройти игру «МегаРаннер», чтобы собрать молнии и получить «МегаСилы» в игре;

собрать логотип pre-5G, чтобы получить ускорители в игре;

посетить съемочную площадку «МегаФона» с актерами-амбассадорами бренда и вертолётом.

Игру уже успел протестировать со своим сыном популярный техноблогер Wylsacom и поделился впечатлениями на своём YouTube-канале.

Елена Нечаева, руководитель направления по диджитал-медиа и перформанс Многие международные бренды уже начали тестировать и изучать возможности метавселенных через различные способы интеграции. В этом году мы также нашли для себя прекрасный повод — хотели сделать масштабную интеграцию, которая укрепит статус мобильного оператора № 1 и в виртуальном мире. Поэтому ждали такого проекта как SuperCity, где наглядно через виртуальные ООН, брендированные магазины и локации мы простроим позиционирование «МегаФона» для аудитории мобильных игр. А также в игровом формате дадим возможность изучить, что такое «МегаСилы» и в чем польза от их использования на тарифах «#БезПереплат».

Константин Иванов, руководитель отдела реализации проектов По нашей статистике около 70% российских пользователей заходят в игру с мобильного телефона, значит, им нужен быстрый мобильный интернет. «МегаФон» — это первый бренд в нашем городе, с которым мы также сошлись по ценностям. Ведь у «МегаФон» есть программа противодействия кибербуллингу, а наша задача — создать в первую очередь безопасное пространство для российских пользователей. Сейчас мы уже видим интерес к бренду в городе, потому что именно такие интеграции и делают город настоящим, живым.

Игра SuperCity — первый российский город, построенный Российским движением школьников. В нём собраны основные достопримечательности городов России. Для старта игры от МегаФона необходимо скачать мобильное приложение Roblox и сыграть в «МегаРаннер».

«МегаФон»

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям — Татьяна Гура

Руководитель направления по диджитал-медиа и перформанс — Елена Нечаева

Старший менеджер по диджитал-медиа — Игорь Мельник

Менеджер по интернет-маркетингу — Евгения Конина

Агентство We are pro

Руководитель отдела реализации проектов — Константин Иванов

Менеджер проекта — Екатерина Есинова

Арт-директор — Слава Никитин

Руководитель группы разработчиков — Антон Горохов