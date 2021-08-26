Расходы «МегаФона» на продажи и маркетинг превысили 9 млрд рублей в первом полугодии

Оператор связи «МегаФон» представил финансовые итоги второго квартала и первого полугодия 2021 года. Согласно неаудированному отчету по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), выручка компании выросла на 7,1%, до 84,1 млрд руб. во втором квартале.

Расходы на продажи и маркетинг (коммерческие расходы) достигли 4,9 млрд руб., что на 10,2% больше, чем годом ранее. «МегаФон» в течение всего 2020 года сокращал маркетинговые расходы. Так, во втором квартале затраты на продвижение снизились на 15%.

В первом полугодии выручка оператора составила 165,2 млрд руб. по сравнению с 158 млрд руб. в 2020 году, рост составил 4,5%. На продажи и маркетинг было потрачено 9 млрд руб., это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также во втором квартале 2021 года «МегаФон» продал свою долю в AliExpress Russia. 24 млн акций, составляющие долю 24,3%, выкупила компания USM International миллиардера Алишера Усманова — единственного акционера самого «МегаФона».

Компания заключила, что поскольку USM International является держателем опционов, оператор «больше не оказывает существенное влияние на AliExpress Russia, соответственно, инвестиция больше не является инвестицией в ассоциированное предприятие», говорится в отчете.