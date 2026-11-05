Медики предложили запретить вейпы по всей России

Фонд «Общественное мнение» и компания «Право на здоровье» подготовили предложения о полном федеральном запрете электронных сигарет. Документ планируется направить в правительство 23 ноября. Авторы инициативы считают, что региональных ограничений, которые начнут действовать с марта 2027 года, недостаточно для снижения популярности вейпов, особенно среди подростков. Об этом сообщает Forbes.

В исследовании приняли участие 11 врачей разных специальностей, включая главных внештатных специалистов Минздрава. Большинство выступило за запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, в том числе безникотиновых, а также систем нагревания табака.

По данным Росстата, в 2024 году электронными системами и устройствами нагревания табака пользовались 5,3 млн россиян — на 19% больше, чем годом ранее.

Согласно опросу ФОМ, 64% россиян поддержали общенациональный запрет вейпов, а среди родителей подростков этот показатель составил 73%. При этом 58% респондентов и 65% родителей считают, что несовершеннолетним легко купить электронные сигареты. По данным SuperJob, полный запрет продажи вейпов поддерживают 67% россиян.

Эксперты связывают риски с привлекательными вкусами и дизайном устройств, а также с быстрым формированием никотиновой зависимости.

Однако часть врачей предупреждает о возможных последствиях полного запрета. Они указывают, что нелегальный рынок может лишить потребителей контроля качества жидкостей и увеличить риски острых отравлений. Кроме того, запрет вейпов может подтолкнуть часть пользователей к обычным сигаретам. В качестве альтернативы предлагается комплекс мер: контроль розничной торговли, акцизы и ограничения рекламы.