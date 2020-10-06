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06.10.2020 в 12:30

Mediascope начала поставку данных о дачном телепросмотре по небольшим городам

Теперь общий размер дачной панели составляет 1450 домохозяйств

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Mediascope начала поставку данных о дачном телепросмотре по всей стране, рассказали Sostav в пресс-службе компании. С октября 2020 года телеизмерения включают не только дачников в крупных городах, но и в населенных пунктах численностью менее 100 тыс. человек. Общий размер дачной панели сейчас составляет 1450 домохозяйств.

Mediascope измеряет дачный телепросмотр среди россиян старше 4 лет, у которых есть загородное жилье с хотя бы одним используемым телевизором — в эту категорию входит 21% россиян. Среди жителей крупных городов показатель достигает 28%, среди населения малых городов и сёл — 13%.

Также компания вдвое увеличила домашнюю панель в городах с населением менее 100 тыс. человек и селах. Сейчас общее количество домохозяйств, подключенных к программе, насчитывает более 9 тыс. домохозяйств и дач по всей стране.

Исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова считает, что в этом году они выполнили все обязательства по расширению телевизионных панелей. «Теперь у телеканалов, рекламодателей и рекламных агентств есть наиболее полные данные об аудитории линейного ТВ в нашей стране для программирования контента и планирования рекламных кампаний», — добавила она.

Ранее Mediascope объединила данные о домашнем и дачном телепросмотре для Москвы. Продавать рекламу по объединенным данным начали 1 августа.

Телеизмерения Mediascope
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