Mediascope: интернет обошёл телевидение по суточному охвату в России

Интернет становится популярнее телевидения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope. Каждый день в интернет в России заходит около 75% жителей крупных городов, а телевизор смотрят 70,4% горожан.

В исследовании приведены данные за первый квартал текущего года. Данные собраны по россиянам, старше 12 лет, которые живут в городах с населением более 100 тысяч человек. Месячная аудитория пока превосходит сетевую, но этот разрыв достаточно быстро сокращается.

Телевидение предпочитают люди старше 45 лет, молодое поколение больше внимания уделяет сети. Для ТВ это стало крупной проблемой. Уже несколько лет рекламодатели увеличивают расходы на рекламу в интернете, так что телеканалам приходится прилагать усилия для сохранения позиций на рынке. Главное, чем «берут» телеканалы — это охват аудитории.

При этом телевидение потеряло статус доходного медиа. В 2018 году, по данным АКАР, интернет-компании получили за рекламу 203 млрд рублей, а телеканалы — всего 187 млрд. В первом квартале 2019 года телекомпании получили на 6% рекламных доходов меньше, чем в прошлом году. Это первый отрицательный квартал телевидения за последние три года.

Проблема телевидения заключается в стагнации рынка и активном перемещении молодежи в интернет. Туда же отправляются со своей рекламой российские представительства крупных компаний, политику которых определяют европейские и американские штаб-квартиры. Также несколько последних лет Mail.ru Group уверено показывала рекламодателям, что всех необходимых потребителей можно получить через сеть.