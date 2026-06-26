Матчи сборной Англии обрушили трафик британских сайтов на четверть

Во время матчей сборной Англии на чемпионате мира по футболу 2026 года посещаемость британских сайтов снижается в среднем на 22,5−25%. Показатели конверсии рекламы значительно падают, пишет PPC со ссылкой на данные хостинг-провайдер 20i.

Наиболее заметное падение было зафиксировано во время встречи Англии и Ганы, когда активность пользователей оказалась на 25% ниже обычного уровня. По оценке компании, за 90 минут матча онлайн-покупки на сумму около 12,24 млн фунтов стерлингов были не отменены, а отложены до окончания игры.

Аналогичная динамика наблюдалась и во время предыдущего матча Англии против Хорватии. По итогам двух игр потенциальный объем перенесенных покупок оценивается примерно в 22 млн фунтов.

Для рекламодателей и ретейлеров такие периоды означают необходимость корректировать медиапланы и расписание кампаний. Во время матчей снижается объем поискового трафика и конверсий, поэтому бренды все чаще переносят акции, email-рассылки и рекламную активность на часы до и после трансляций.

Ранее аналитики Bank of America спрогнозировали, что ЧМ-2026, который проходит на территории США, Канады и Мексики, увеличит мировой ВВП на $45 млрд, из которых около $19 млрд придется на США.