«Матч ТВ» заработал на рекламе пять миллиардов рублей

Телеканал «Матч ТВ», принадлежащий «Газпром-Медиа», заработает на рекламе 5 млрд руб. в этом году. Об этом генеральный директор сейлз-хауса Екатерина Веселкова рассказала в интервью.

75% дохода канала составляет прибыль от спонсорства. По словам Веселковой, телеканал постоянно развивается и делает инновационные вещи. В качестве примера она привела робота «Матч ТВ» в студии «Евро» в Санкт-Петербурге. Телеканал смог продать рекламу даже на него.

Основными рекламодателями канала являются банки, ритейл, страховые компании. Так, чемпионат «Евро» спонсировал Volkswagen, TikTok, Heineken. Рекордным рекламодателем является Gillette.

Веселкова назвала рекламные доходы абсолютным успехом. «Очень рада, что вся команда «Матча» вместе с Тиной Канделаки, всем холдингом вместе с Александром Жаровым и нашим департаментом причастна к этому успеху», — добавила она, отметив, что доходы «Матч ТВ» значительно обошли доходы других спортивных телеканалов.



В связи с тем, что интерес к спорту растет, Веселкова прогнозирует дальнейший рост монетизации канала.

Напомним, в прошлом году «Матч ТВ» сменил команду управленцев. Одной из причин стало то, что показатели канала упали из-за отмены спорта на фоне пандемии. «Матч ТВ» показывал в основном киберспорт, повторы и белорусский футбол. Начиная с середины марта суточная доля зрителей снизилась почти вдвое.

В августе глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, что к запуску готовится спортивное информагентство «Матч +». По сообщениям СМИ, его может возглавить Евгений Слюсаренко, недавно покинувший должность главреда входящего в Rambler & Co Championat.com.