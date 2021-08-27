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27.08.2021 в 06:10

«Газпром-медиа» запустит информагентство «Матч +»

Оно будет работать в синергии с телеканалом «Матч!»

«Газпром-медиа» готовит запуск спортивного информагентства «Матч +», он запланирован на осень. Об этом в интервью ТАСС на полях второй «Российской креативной недели» заявил глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

В апреле холдинг получил соответствующую лицензию Роскомнадзора и зарегистрировал СМИ «Матч» с формой распространения «информационное агентство». Для агентства зарегистрировали сайт radiomatch.ru.

Жаров пояснил, что работа длилась восемь месяцев и находится в завершающей стадии. Создание спортивного информационного агентства является абсолютно логичным продолжением работы по созданию 360 градусов субхолдинга спортивного. Презентация спортивного агентства состоится осенью. Он также добавил, что опыт работы национального телеканала «Матч!» во время чемпионата Европы и Олимпиады в Токио показал «очень высокие компетенции» холдинга в «распространении информационного, новостного контента».

Как сообщают «Ведомости», главным редактором нового СМИ может стать журналист Евгений Слюсаренко, сейчас занимающий должность главреда входящего в Rambler & Co Championat.com.

Ранее глава «Газпром-медиа» рассказал о планах по запуску российского аналога TikTok. Платформа вертикальных коротких видео заработает этой осенью.

Газпром-Медиа спортивный канал
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