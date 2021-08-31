Евгений Слюсаренко уходит из «Чемпионата»

Новым главным редактором портала «Чемпионат» (входит в холдинг Rambler&Co) стал Вячеслав Опахин. Евгений Слюсаренко, занимавший это место 3,5 года, покидает издание. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе холдинга.

Вячеслав Опахин работает в «Чемпионате» с апреля 2020 года на должности заместителя главного редактора. Он занимался развитием продукта, новыми проектами и трансформацией отдельных разделов. В новой должности он будет всецело отвечать за редакционную политику издания. В его обязанности войдут реализация новых проектов и форматов, добавятся перезапуск контентного продукта «Чемпионата» и развитие в текущих и новых нишах.

Антон Сучков, директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата»: Мы благодарны Евгению Слюсаренко за годы продуктивной работы и его вклад в развитие «Чемпионата». Уверены, что Евгений продолжит успешный карьерный путь. Назначение Вячеслава Опахина — логичное продолжение культуры команды «Чемпионата», для которой всегда в приоритете рост людей внутри проекта. Мы уверены, что под руководством Вячеслава редакция получит новый толчок к развитию и продолжит укреплять лидерство на рынке спортивных медиа Рунета.

Вячеслав Опахин в спортивной журналистике с 2009 года. Ранее писал для еженедельника «Футбол», газет «Ведомости», «Московские новости», журнала «Русский репортёр» и входил в руководство проекта «Бомбардир». Затем был главным редактором медиапроекта о технологиях Hi-Tech Mail.ru и в роли издателя возглавлял медиа «Канобу» и «Игромания».

Евгений Слюсаренко пришел в проект «Чемпионат» на должность заместителя главного редактора в октябре 2014 года. В 2018 году он назначен главным редактором портала. На прошлой неделе стало и звестно, что он может ст ать главным редакт ором нового информагентство «Матч +», которое планирует запустить «Газпром-медиа» уже этой осенью.