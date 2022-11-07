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18+
07.11.2022 в 11:37

Meta* готовится к массовым увольнениям после падения выручки

Это первое масштабное сокращение штата за 18 лет работы компании

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Meta Platforms (*владеет запрещёнными социальными сетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp, признана экстремистской и террористической организацией в России) собирается начать первые за 18 лет работы масштабные увольнения. Об этом корпорация должна объявить сотрудникам 9 ноября, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На конец сентября в компании работали более 87 тыс. человек. Руководство компании уже попросило работников отменить неважные поездки с этой недели. В конце октября глава Meta Марк Цукерберг заявил, что 2023 год корпорация планирует завершить «примерно в таком же составе либо даже в меньшем».

Также в конце сентября издание сообщало, что корпорация сократит расходы как минимум на 10% в ближайшие месяцы, частично за счёт сокращений. «На самом деле в компании, вероятно, есть куча людей, которых здесь не должно быть», — заявил Цукерберг летом.

В октябре Meta опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2022 года. Квартальная выручка компании упала 4,5% и составила $27,7 млрд, чистая прибыль — на 52%, до $4,39 млрд. На этом фоне акции корпорации рухнули на 19,66%, до $104,3. С начала года котировки Meta сократились более чем в три раза с $336,35.

Ранее с массовыми увольнениями столкнулись работники Twitter. Илон Маск уволил почти половину сотрудников компании — 3,7 тыс. человек. Под сокращения попали 15% сотрудников команды, которая отвечает за борьбу с дезинформацией, а также почти весь пиар-отдел. «У компании нет выбора, когда она теряет более $4 млн в день», — прокомментировал увольнения Маск. Однако теперь глава компании просит некоторых из уволенных сотрудников вернуться.

Мария Полищук
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