Медиаресурсы «Авто.ру» стали частью рекламной платформы «Т-Банка»

Медиаплощадки автомобильного классифайда «Авто.ру» стали доступны клиентам «Т-Банк Рекламы» для проведения сквозных рекламных кампаний, в том числе с возможностью таргетинга на клиентов «Т-Банка». В числе форматов размещения — бренд-зона, лонч, карточка модели, партнерские публикации в журнале «Авто.ру» и медийное продвижение на платформе. Об этом сообщила пресс-служба «Т-Банка».

В июне «Т-Авто», входящий в группу «Т-Технологии», купил «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб. К «Т-Авто» перешли все активы «Авто.ру»: сервис объявлений о продаже машин «Авто.ру», B2B-платформа «Авто.ру Бизнес» и решение для цифрового автокредитования в дилерских центрах «еКредит».

Автобренды и дистрибьюторы cмогут управлять медийными размещениями на «Авто.ру» через «Т-Банк Рекламу», запускать кампании одновременно на классифайде и в банковском приложении, настраивать показ рекламы на клиентов «Т-Банка», которые владеют машиной или интересуются автомобильной тематикой.

Запустить кампанию на ресурсах «Авто.ру» можно, оставив заявку на сайте «Т-Банк Рекламы» или в личном кабинете на платформе. Дистрибьюторы также могут подать заявку на сайте «Авто.ру Бизнес» для дистрибьюторов.