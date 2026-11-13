Доля рекламных расходов продавцов Ozon на продвижение с оплатой за клик снизилась на 27%

За январь-сентябрь 2026 года доля рекламных расходов (ДРР) продавцов Ozon на продвижение товаров с оплатой за клик (CPC) снизилась на 27% год к году. В инструментах с оплатой за заказ (CPO) показатель сократился на 38%. Об этом Sostav сообщили в компании, отметив, что сравнили результаты работы рекламных инструментов за девять месяцев 2026-го и 2025 годов.

По подсчетам компании, число продавцов, использующих CPC, увеличилось на 30%. Количество рекламных заказов в расчете на одного селлера выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как указали в Ozon, модель оплаты за клик остается более распространенной среди продавцов, чем оплата за заказ. Однако число пользователей инструментов CPO за год также увеличилось — на 36%. В компании связали эту динамику с запуском продукта «Оплата за заказ» для всех товаров, который позволяет продвигать весь ассортимент по единым ставкам.

По данным Ozon, за девять месяцев 2026 года число покупателей на платформе превысило 73 млн, увеличившись на 20% год к году. Средняя частота покупок достигла 51 заказа в год на активного покупателя, что на 53% больше прошлогоднего показателя. Оборот заказов (GMV) у продавцов вырос на 43% год к году.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2026 года количество пунктов выдачи заказов Ozon увеличилось примерно на 25% год к году, до более чем 94 тыс. точек.